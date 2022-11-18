Ученые выявили неожиданную пользу картофеля для здоровья

Ученые из США выяснили, что употребление картофеля не увеличивает риск развития ожирения и диабета, как считалось ранее. О результатах проведенного исследования рассказывает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

В ходе исследования специалисты изучили данные 36 участников, имевших лишний вес. Людей разделили на две группы. Добровольцев из первой группы посадили на диету, состоявшую из гороха, фасоли, рыбы или мяса. Вторую группу испытуемых кормили картофелем с рыбой или мясом.

Каждый из режимов питания отличался высоким содержанием фруктов и овощей и заменял 40 процентов традиционного потребления мяса фасолью, горохом или картофелем. Более ранние исследования зафиксировали, что фасоль и горох улучшают показатели глюкозы в крови у людей с диабетом второго типа. Для увеличения содержания клетчатки картофель отваривали с кожурой, а затем охлаждали от 12 до 24 часов.

Эксперимент американских ученых показал, что диета на картофеле и диета на фасоли и горохе, по сути, одинаково полезны для здоровья и фактически не имеют никаких отличий. // Фото: unsplash.com