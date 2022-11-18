Врач назвала помогающие справиться с простудой продукты

Диетолог Эми Гудсон перечислила продукты, которые помогут быстрее справиться с простудой. Слова специалиста приводит «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.

Эксперт посоветовала, в первую очередь, обратить внимание на овощи и фрукты, которые содержат антиоксиданты, антоцианы, каротиноиды и флавоноиды, борющиеся со свободными радикалами, которые подрывают иммунную систему.

«Флавоноиды содержатся в таких продуктах, как ягоды, кейл, капуста и даже темный шоколад, антоцианы - в ягодах, винограде, гранатах и финиках, а каротиноиды - в оранжевых, желтых и красных продуктах, таких как летний сквош, тыква, манго и абрикосы», - рассказала врач.

Полезным при простуде будет и витамин С. Он содержится не только в цитрусовых, но и в помидорах, томатном соке, клубнике и зеленых овощах, например, в шпинате и стручковой фасоли.

Укреплению иммунитета способствует и цинк. В частности, он содержится в постной говядине, орехах, бобовых, молочных продуктах, и даже в темном шоколаде.

В сезон простуд стоит также запастись зеленым чаем. В нем содержатся полифенолы - антиоксиданты, помогающие организму бороться с болезнью, подчеркнула Гудсон. // Фото: unsplash.com