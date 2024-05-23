Одну из улиц в Петрозаводске полностью перекроют

Вечером 24 мая проезжую часть на одной из улиц Петрозаводска полностью перекроют. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Речь идет об улице Зайцева в районе дома №26, ее закроют для движения транспорта в 20:00 сегодня.

Это необходимо сделать, чтобы провести работы на тепловых сетях. Когда движение возобновят, в мэрии не сообщили. Водителей попросили искать пути объезда. // фото: администрация Петрозаводска