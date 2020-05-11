«Одиночество в сети»: сегодня в сети автор впервые читает продолжение!

В понедельник, 11 мая, случится долгожданное событие для поклонников творчества Януша Вишневского и в частности его самого известного романа «Одиночество в сети».

«Долгих 18 лет поклонники просили написать продолжение культового романа «Одиночество в сети», и вот, наконец, их просьбы услышаны. В прошлом году продолжение было опубликовано в Польше, а летом этого года появится и в России. Януш Леон Вишневский прочитает отрывок из своей новой книги «Одиночество в сети: Возвращение к началу».Впервые автор прочтет свои произведения на русском языке»,

- сообщается в анонсе прямого эфира.

Онлайн-чтение пройдет в 19.00 на площадке «Яндекс-эфира». 18+

Также сегодня, в 17.00, пройдет 1 серия проекта «Москонцерт. Весь Жванецкий».

Автор сценария Михаил Жванецкий, режиссёр-постановщик Александр Файфман, продюсер Леонид Парфёнов. 18+

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