Сегодня Тина Канделаки раскроет секреты красоты

В понедельник, 4 мая, известная телеведущая Тина Канделаки проведет в прямом эфире программу «День романтики. «Ешь, люби, тренируйся».

«Как подготовиться к идеальному романтическому вечеру? Тина Канделаки расскажет свои секреты. Ужин, который понравится вашему партнёру и не отразится на фигуре. Упражнения для растяжки. А она важна для идеального продолжения романтического вечера. И вечерний макияж, который подойдёт каждой»,

- сообщается в анонсе программы. Начало в 16.00. 12+.

В 14:00 Бахрушинский музей при поддержке Благотворительного фонда "Артист" начинает новый проект, который продлится до 8 мая. Молодые актеры театра и кино читают отрывки из фронтовых дневников театров, выступавших перед Красной Армией в годы войны. Откроют цикл Дмитрий Высоцкий и Александра Розовская. 12+

В 19:00 в МДТ — Театр Европы можно посмотреть спектакль "Бесы. Первый вечер" по мотивам романа Федора Достоевского в постановке Льва Додина. Художник — Эдуард Кочергин, композитор — Олег Каравайчук. 12+