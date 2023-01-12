12 января 2023, 12:02
Один человек пострадал в жесткой аварии с лесовозом на трассе «Кола»
ДТП с участием лесовоза и легкового авто произошло в районе Лодейного Поля
Минувшим вечером жесткая авария произошла на трассе «Кола» в районе Лодейного Поля. Столкнулись легковой автомобиль и лесовоз.
Спасателям сообщение о ДТП на 216 километра автомагистрали поступило в районе 22 часов. В результате автопроисшествия пострадал водитель легкового автомобиля.
Спасатели деблокировали его и передали сотрудникам скорой помощи.
Судя по фотографиям, опубликованным аварийно-спасательной службой Ленобласти, у лесовоза оказались повреждены колеса, более серьезные повреждения у легкового авто.