Очевидцы сняли прогулку лесного хищника по Петрозаводску

Жители Петрозаводска сняли лису, гуляющую по городу. Соответствующее видео появилось в паблике «Подслушано в Птз / Петрозаводск».

На кадрах видно, как лесной хищник свободно гуляет по Перевалке. Очевидцы сообщают, что в последнее время лисицу часто видят в районе Ругозерского переулка и улицы Зеленой.

Горожан предупредили, что лиса охотится на домашних питомцев. Владельцев просят не отпускать кошек и собак на самовыгул. // Фото, видео: «Подслушано в Птз»