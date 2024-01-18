Обстрелявший автобус карельской хоккейной команды вел себя неадекватно

Водитель легковушки неадекватно вел себя на трассе перед тем, как обстрелять автобус молодежной хоккейной команды «СКА-Карелия». Так считает руководитель клуба Алексей Тяпкин. Он был с командой в ходе инцидента, передает ТАСС.

Напомним. автобус хоккеистов обстреляли в Подмосковье. Огонь из травмата открыл водитель иномарки.

- Думаю, что это была обычная «хулиганка», которую устроил сумасшедший водитель легковушки. Хорошо, что пуля прошла мимо,

- заявил Тяпкин.

Он добавил, что водитель автобуса двигался по правилам, нормально.

- А этот лез как дурачок, не знаю, специально или нет. Неадекватный тип: сравнялся, ехал рядом, после открыл окно и последовало два удара сильных,

- рассказал собеседник агентства.

Игроки команды нападения не испугались. Но пришлось простоять три часа, пока шло разбирательство. // фото: «СКА - Карелия»