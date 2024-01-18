Петрозаводчанин украл флаг, сломал руку и забыл трофей в травмпункте

Неизвестный похитил рекламный флаг торговой точки на улице. Потерпевшая сторона оценила ущерб в 6200 рублей и обратилась в полицию. Правоохранители завели дело о краже и установили предполагаемого воришку.

Злоумышленником оказался 47-летний петрозаводчанин, рассказали в полиции. Свой поступок он пояснил тем, что находился в состоянии опьянения и вывеска — рекламный флаг ему сильно понравилась, что ему захотелось взять ее с собой.

С трофеем он гулял по Петрозаводску, но в какой-то момент упал и сломал руку. Стоит отдать должное, флаг он не выбросил. Видимо, вещь ему действительно очень приглянулась. Мужчина дошел до травмпункта и забыл там похищенный флаг. Ему может грозить до двух лет лишения свободы. // фото unsplash.com/ Scott Rodgerson