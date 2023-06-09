Оборот сервиса SberPay на Северо-Западе превысил 12 млрд. рублей

С начала 2023 года объём платежей через сервис SberPay на Северо-Западе достиг и превысил 12 млрд рублей. Это почти в два раза больше, чем годом ранее. Увеличилось и количество транзакций - 8,5 млн операций за пять месяцев текущего года. Это в 2,5 раза больше показателя прошлого года.

В Карелии мы наблюдаем высокую активность жителей при использовании бесконтактных платежных сервисов. Все больше жителей предпочитают оплачивать свои услуги и покупки через SberPay. Каждый второй житель Карелии при совершении покупок в Интернет магазинах пользуется сервисом SberPay. Его доля по сравнению с прошлым годом выросла в два с половиной раза. Практически во всех торговых центрах региона установлены терминалы с оплатой SberPay QR – это очень удобно, быстро и безопасно для покупателей. Например, гипермаркеты ЦСК, магазины торговых центров Лотос Плаза, Макси Центра, Тетрис, Аура и другие. В карельских Интернет магазинах набирает популярность способ оплаты посредством SberPay. Например, интернет провайдер Сампо.Ру, ресторан японской кухни Big Fish и концертное агентство Interfest,

- сообщил управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

По итогам пяти месяцев 2023 года доля платежей, совершенных при помощи SberPay, в портфеле Сбербанка превысила прошлогодний показатель в два раза и составила более 40%.

Наибольшей популярностью, если судить по объёму платежей, сервис пользуется у покупателей Санкт-Петербурга (более 6,7 млрд руб.), Архангельской (500 млн руб.) и Калининградской (более 400 млн руб.) областей.

Зеленая кнопка доступна более чем на 75 тысячах сайтов и приложений по всей стране и более восьми миллионов россиян ежемесячно пользуется этим методом оплаты.