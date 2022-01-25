Обновлен суточный рекорд по числу зараженных коронавирусом в России

За последние сутки в России выявлены 67 809 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый рекорд за все время пандемии. Умер 681 человек, выписаны - 26 404. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 18 935 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 9722, в Архангельской области - 941, в Ленинградской области - 809, в Вологодской области - 372, в Мурманской области - 311.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 11 241 109 раз. Скончались 327 448 человек.

Напомним, в Карелии 24 января Covid-19 выявлен у 443 человек. Фото pixabay.com/ivabalk