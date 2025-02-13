Обменники в России массово закрылись из-за обвала курса доллара

В России пункты обмена валюты начали массово закрываться на фоне резкого падения курса доллара. Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на операционистов, многие обменники решили взять «тайм-аут», чтобы избежать убытков из-за продажи валюты по заниженным ценам.

Они планируют возобновить работу, когда ситуация на рынке стабилизируется. Те обменные пункты, которые продолжают функционировать, вынуждены устанавливать значительный разрыв между курсами покупки и продажи валюты. Это позволяет им минимизировать риски и избежать финансовых потерь.

Накануне стало известно, что курс доллара США на торгах Forex упал почти на два рубля. К 10:32 по московскому времени за один доллар давали 90,88 рубля. Европейская валюта также снизилась: за один евро можно было получить 94,78 рубля.

Эксперты связывают такую динамику с телефонным разговором президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, состоявшимся накануне. // фото: pixabay.com