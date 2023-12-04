О множестве опасных сосулек предупредили петрозаводчан

Несколько обращений в течение сегодняшнего дня поступило в ЕДДС Петрозаводска. Сосульки свисают с крыш по разным адресам.

В частности, над входом в подъезд с козырька дома № 38Б по Машезерской улице висит сосулька.

Несколько свисают с крыши дома № 1 по улице Григорьева. Сосульку также заметили над козырьком подъезда в доме № 42 по улице Луначарского.

Все сообщения переданы в управляющие компании, чтобы там приняли меры. А пока что горожан призывают к осторожности. // фото: freepik.com