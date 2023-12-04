04 декабря 2023, 14:07
Стоянку транспорта запретят у вокзала в Петрозаводске
Мэрия рассказала об изменении схемы движения в центре карельской столицы
С 25 декабря в Петрозаводске будет запрещена стоянка транспорта у дома №2 по площади Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Изменения вносятся для повышения качества уборки и безопасности дорожного движения. Остановка транспорта на этом участке будет разрешена.
В мэрии попросили автомобилистов быть внимательными. Водителям необходимо обращать внимание на установленные дорожные знаки. // Фото: freepik.com / kaboompics