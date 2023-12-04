04 декабря 2023, 14:07
Общество

Стоянку транспорта запретят у вокзала в Петрозаводске

Мэрия рассказала об изменении схемы движения в центре карельской столицы

С 25 декабря в Петрозаводске будет запрещена стоянка транспорта у дома №2 по площади Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Изменения вносятся для повышения качества уборки и безопасности дорожного движения. Остановка транспорта на этом участке будет разрешена.

В мэрии попросили автомобилистов быть внимательными. Водителям необходимо обращать внимание на установленные дорожные знаки. // Фото: freepik.com / kaboompics

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Метки: 
Петрозаводск
площадь Гагарина
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