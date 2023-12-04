Стоянку транспорта запретят у вокзала в Петрозаводске

С 25 декабря в Петрозаводске будет запрещена стоянка транспорта у дома №2 по площади Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Изменения вносятся для повышения качества уборки и безопасности дорожного движения. Остановка транспорта на этом участке будет разрешена.

В мэрии попросили автомобилистов быть внимательными. Водителям необходимо обращать внимание на установленные дорожные знаки. // Фото: freepik.com / kaboompics