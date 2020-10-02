О перспективах посещения Финляндии рассказала генконсул в Петербурге

О ситуации и перспективах трансграничных путешествий из России в страну Суоми рассказала изданию «Фонтанка» генконсул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила



— Когда российские туристы смогут попасть в Финляндию? Правильно ли я понимаю, что сейчас ориентировочная дата — 23 ноября, после которой планируется открыть границы при условии двойного тестирования даже для России. Стоит ли надеяться на это?

— Всё зависит от того, как развивается ситуация с коронавирусом. Сейчас, в зависимости от этого, мы открываем границы с Шенгеном и даже снова закрываем, как, например, случилось со Швецией, потому что эпидемиологическая ситуация там ухудшилась. Те редкие группы финских граждан, которые могут пересекать границу с Россией, уже сейчас должны делать тест на COVID-19 сначала в России, а потом в течение 72 часов после приезда в Финляндию, чтобы не сидеть на самоизоляции. Я тоже так делаю. Так что обещать открытие границ не могу. На конкретную дату пока не смотрим. Что будет после 23 ноября — узнаем позже. Если вакцина уже будет хорошо работать, ситуация улучшится, как мы надеемся, то будет соответствующее решение.

— Многие люди не могут воспользоваться своей визой уже почти семь месяцев. Многих волнует вопрос: продлит ли Финляндия срок их действия? Или, может быть, сделает скидку на следующую?

— Визы, которые мы уже выдали, в большинстве своём долгосрочные, на 3 года, 5 лет. И когда мы принимаем консульский сбор, человек получает услугу — это оплата за рассмотрение заявления. Поэтому мы не можем делать скидку.

— Если у человека финская виза, а он ездил по ней в другие страны и надеялся посетить Финляндию позже — весной, летом, осенью 2020 года. Но виза закончилась, и «откатать» он её не успел. Будут ли проблемы при получении следующего финского «шенгена»?

— Мы всегда смотрим на ситуацию в целом, если будет видно, что заявитель не смог поехать именно из-за коронавируса, тогда никаких проблем не будет. Всё-таки будем исходить из того, что совершить поездку во время пандемии было невозможно. Так что не бойтесь.

— Кто сейчас фактически может приехать в Финляндию, помимо дипломатов и водителей грузовиков на международных перевозках? Постепенно же добавляются новые категории.

— В список необходимых причин для въезда входит неотложное лечение, например проведение операции. Командировка дипломатов, членов международных организаций, военнослужащих и персонала оказания помощи находящимся при исполнении служебных обязанностей, представителей государств для участия в международных переговорах. Также лица с разрешением на пребывание, нуждающиеся в международной защите или путешествующие по другим гуманитарным соображениям, персонал службы здравоохранения и спасательной службы, специалисты по уходу за престарелыми, находящиеся при исполнении служебных обязанностей. Представители культуры, спорта и бизнеса тоже могут въехать в Финляндию при необходимости. (Подробности на сайте Пограничной охраны на русском языке.)

— Многих волнует вопрос поездки к родственникам, бабушки хотят к внукам и т.д.

— К неотложным семейным делам относятся рождение собственного ребёнка, тяжёлая болезнь близкого родственника, собственная свадьба, близкие отношения или другие весомые личные обязательства. Но на границе всё-таки придётся объяснить и доказать весомость вашей причины. Также с 1 октября неотложной причиной является встреча с несовершеннолетним ребёнком, постоянно проживающим на территории Финляндии.

— А как насчёт владельцев недвижимости? Россияне переживают за свои дачи.

— С сегодняшнего дня (1 октября) вступает в силу возможность въезда, если у человека есть недвижимость в Финляндии. Мы как консульство стараемся влиять на решения наших властей. Конечно, мы сказали, что лучше было бы разрешить въезд всей семье владельца недвижимости.

В основном допускается один собственник участка, даже если у недвижимости несколько собственников. Необходимость визита должна быть доказана на границе. Например, есть свидетельства того, что что-то было сломано или были разрушены конструкции собственности. То, что нельзя исправить силами местных служб (удалённо). Например, базовые меры для поддержания дома в зимний период не считаются достаточной причиной для пересечения границы.

— А на каких условиях их будут пускать в Финляндию? Документы, тест на коронавирус?

— Те категории лиц, которым можно въехать в Финляндию, должны не раньше, чем за 72 часа до поездки, сделать тест на коронавирус здесь, в России. Если они планируют быть в Финляндии больше 72 часов, то тоже придётся сделать тест, иначе две недели нужно сидеть на самоизоляции. Детали лучше узнавать у «финского Роспотребнадзора» THL.