Ноябрь побил рекорд по количеству осадков в Петрозаводске

В ноябре 2023 года в Петрозаводске выпало рекордное для этого месяца количество осадков. Об этом сообщает паблик «Погода Петрозаводска и Карелии».

По данным источника, за 29 дней ноября в городе выпало 112 миллиметров осадков, что составляет 224% месячной нормы. Это еще не окончательный результат, месяц не закончился.

За всю историю метеонаблюдений, которая насчитывает более 100 лет, такого количества осадков в городе никогда не регистрировалось. Предыдущий рекорд был поставлен в ноябре 1974 года - тогда выпало 97 миллиметров.

Высота снежного покрова в Петрозаводске в конце ноября составляет 24 сантиметра. Это не рекорд. Максимум для ноября был достигнут в 1995 году, когда в городе образовался 37-сантиметровый снежный покров. // Фото «Петрозаводск говорит»