Новый мост строят в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжается реконструкция улицы Куйбышева. Проект реконструкции предусматривает строительство моста, разворотного кольца вблизи Ленинградской улицы, обустройство новых светофоров и остановок общественного транспорта.

В настоящее время специалисты ведут работы по переустройству коммуникаций – газо- и водопровода, сетей связи. Началось строительство моста через Неглинку. Техническая готовность объекта оценивается в 17%, сообщает пресс-служба правительства Карелии.

«Работаем в режиме дневной смены, то есть ночью стараемся ограничивать шумные работы. Но впоследствии будем переходить и на сменную работу»,

- сообщил представитель подрядчика Евгений Мещалкин.

Завершить реконструкцию Куйбышева планируют до конца года. Продолжению улицы Куйбышева, от реки Неглинки до набережной Варкауса, присвоят имя организатора специализированной хирургической и травматологических служб в Карелии Михаила Иссерсона. (фото источника)