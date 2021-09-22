Новый дорожный знак будет введен в России

В России к 2025 году будет введен новый дорожный знак - «Въезд беспилотникам запрещен». Об этом сообщила представитель рабочей группы «Автонет» Национальной технологической инициативы (НТИ) Вероника Коршикова, ее слова приводит РИА Новости.

Сейчас ведется обсуждение проекта знака с ГИБДД, Росстандартом и Минтрансом.

На знаке будет изображена перечеркнутая литера «А». При этом автоматизированные автомобили должны будут иметь опознавательный знак «А» - «Автономное вождение».

«Для обеспечения безопасности при выпуске таких автомобилей на дороги общего пользования в 2025 году планируется добавить новый запрещающий знак "Въезд беспилотникам запрещен", который ограничит движение беспилотных автомобилей в определенных местах», - пояснила Коршикова. Фото ria.ru