Новый автобусный маршрут запустят в Петрозаводске

В Петрозаводске появится еще один новый автобусный маршрут. Его появление анонсировала глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Как рассказала градоначальница, вскоре город приобретет дополнительные автобусы. Благодаря этому МУП «Городской транспорт» сможет участвовать в аукционе на право обслуживать новый маршрут.

Пока что этот маршрут еще разрабатывается. Однако уже ясно, что он свяжет Птицефабрику, Сайнаволок, ТИЗ «Усадьба» с центром города, Рыбкой и Сулажгорой.