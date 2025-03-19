19 марта 2025, 08:52
Общество

Новый автобусный маршрут запустят в Петрозаводске

Инна Колыхматова рассказала, какие районы свяжет новый автобус
Фото: «Петрозаводск говорит»

В Петрозаводске появится еще один новый автобусный маршрут. Его появление анонсировала глава карельской столицы Инна Колыхматова.

Как рассказала градоначальница, вскоре город приобретет дополнительные автобусы. Благодаря этому МУП «Городской транспорт» сможет участвовать в аукционе на право обслуживать новый маршрут. 

Пока что этот маршрут еще разрабатывается. Однако уже ясно, что он свяжет Птицефабрику, Сайнаволок, ТИЗ «Усадьба» с центром города, Рыбкой и Сулажгорой.

Обсудить
Метки: 
Петрозаводск
автобус
Инна Колыхматова
Городской транспорт
новости петрозаводска