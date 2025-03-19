Колыхматова рассказала о планах по возвращению троллейбусных маршрутов

Глава Петрозаводска Инна Колыхматова рассказала о грядущих изменениях, которые ожидают троллейбусное сообщение в городе.

Так, в начале апреля троллейбусы вернутся на Пименовский мост. Через него будет идти маршрут №6, отметила градоначальница. Состояние переправы позволяет сделать это. Будут оборудованы две новые остановки - у дома №3 на улице Луначарского и у гостиницы «Маски».

Также Колыхматова подчеркнула, что на предприятии «Городской транспорт» уже сформирована группа на обучение водителей троллейбуса. Если кандидаты справятся с обучением, предприятие сможет вернуть на линии старые маршруты.

В частности, планируется возобновить движение «семерки», которая свяжет Ключевую и Древлянку. «Двойка» и «пятерка» будут идти навстречу друг другу. Также планируется снова запустить и троллейбус №4.