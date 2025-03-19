Инициативные женщины в карельском селе отметили юбилей своей организац

В зрительном зале эссойльского Дома культуры на праздничном вечере вспоминали, как все начиналось и чего удалось добиться.

В марте 1990 года в Эссойле была создана женская общественная организация «Эссойльчанка», которую возглавила активная и неравнодушная к людям Светлана Ивановна Меркоева.

За плечами общественниц накопилось немало добрых дел, например, они провели много интересных встреч: «От всей души», «Поле чудес», отмечали День лесника, День рыбака, День работников сельского хозяйства, День кооперации, День семьи, организовали фестиваль гармонистов…

В 2005 году руководителем организации стала Светлана Николаевна Козлова, человек неуемной энергии, позитива и работоспособности. Именно со Светланы Николаевны началась новая глава женсовета. С 2005 года женская общественная организация «Эссойльчанка» проводит системную работу по патриотическому воспитанию.

Участницы женсовета за несколько лет привели в порядок братскую могилу советских воинов в деревне Сяргилахта. Активистки много работали над созданием памятных альбомов: «Афганистан — моя память и боль» — об участниках военных действий в Афганистане; «Сильное сердце слабых» — о женщинах-односельчанках в годы Великой Отечественной войны; «Крещеные блокадой» — о переживших блокаду Ленинграда и два сборника «Время и люди», которые посвящены истории Эссойльского поселения и предприятий на его территории, а также их работникам.

В прошлом году на счету женсовета тоже было немало замечательных дел. Совместно с отделением ЗАГС Пряжинского района и Этнокультурным центром «Киелен Кирью» провели два теплых праздничных вечера для семейных пар–юбиляров, организовывали встречи. На одну из них, с депутатом Госдумы Валентиной Пивненко, чтобы поговорить с ней о наболевших проблемах, задать животрепещущие вопросы, пришло столько народу, что зал Дома культуры оказался полон.

«Ничего себе женсовет!»

— увидев плотные ряды мужчин и женщин, изумилась гостья.

Деятельность женсовета в целом направлена на улучшение положения женщин, укрепление семьи, сохранение культурных, духовных традиций, но к общественницам местные жители могут обратиться по любому вопросу, проблем в Эссойле накопилось немало.

Женщины поселка в очередной раз доказывают, что им не безразлично, как живут люди, они могут горы свернуть, чтобы исполнить задуманное.