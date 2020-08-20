Новые виды насекомых обнаружены в Водлозерском парке

Инспекторы в области охраны окружающей среды встретили муху толстоножку фруктовую и бабочку перламутровку большую в Водлозерском национальном парке, сообщает пресс-служба парка. Два новых вида насекомых занесли в списки видов Водлозерского национального парка.

«Оба вида обычны, по крайней мере, в южной Карелии. Появляются бабочки во второй половине лета, иногда их может быть довольно много», - рассказал Алексей Полевой, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории ландшафтной экологии и охраны лесных экосистем Института леса КарНЦ РАН. Однако ранее эти виды бабочек и мух в парке не замечали.

Инспекторы не впервые находят новые растения и животных в парке. Ранее были обнаружены новые виды орхидей. Как отмечают в парке, наблюдения инспекторов, встречи с новыми и редкими видами животных ложатся в основу глобальных моделей, позволяющих анализировать изменения климата.

В работе участвуют сотрудники заповедников и национальных парков Европы. К примеру, наблюдения на территории деревни Куганаволок позволяют накапливать сведения о таких птицах, как кедровка, черный дрозд, баклан и других. Сейчас особое внимание уделяется целенаправленному поиску орхидей, некоторых амфибий и рептилий, ранее не зафиксированных на территории Водлозерского парка.

Фото: vodlozero.ru