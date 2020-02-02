Новые правила получения шенгенской визы вступили в силу

2 февраля вступили в силу обновленные правила выдачи шенгенских виз, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Изменения распространяются на получение краткосрочных виз в 22 страны ЕС, входящих в Шенгенскую зону, и четыре ассоциированные с союзом страны: Лихтенштейн, Исландию, Норвегию и Швейцарию.

"Единая краткосрочная виза, выданная одной из этих стран, распространяется на поездки по 26 странам Шенгенского соглашения сроком до 90 дней в течение любого 180-дневного периода",

— заявили в ЕК.

Заявление на визу можно будет подать за шесть месяцев до предполагаемой поездки, вместо трех по старым правилам. При этом появилась возможность заполнить заявку в электронном виде.

Визовый сбор увеличился с 60 до 80 евро.

Такое решение власти союза обосновали необходимостью согласовать сумму сбора с общим уровнем инфляции.