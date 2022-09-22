Новое пособие для семей с детьми появится в России

В России с 1 января 2023 года появится универсальное пособие для семей с низкими доходами с детьми. Об этом рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Новое пособие объединит несколько выплат, подчеркнул глава правительства. «Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет», - уточнил он.

Премьер также указал, что универсальное пособие включит выплаты на детей от трех до семи лет и от восьми до семнадцати. Вместе с тем, пособие будут назначать и нуждающимся россиянкам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.

Для оформления универсального пособия гражданам требуется подать одно заявление без дополнительных справок, это можно сделать и через портал Госуслуг, и лично через МФЦ, а также через фонд пенсионного и социального страхования, заключил Мишустин. Фото: unsplash.com