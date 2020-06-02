Новое обновление сломало «яблочные» устройства

Сбой в работе устройств Apple возник после установки актуальных обновлений, передает РИА Новости со ссылкой на ZDNet.

У многих владельцев iPhone и iPad стал быстрее садиться аккумулятор. Кто-то заметил, что «яблочные» гаджеты стали сильнее нагреваться. У некоторых пользователей после обновления iOS, устройства начали постоянно перезагружаться.

Вдобавок владельцы сообщили об извещениях о проблемах с загрузкой и обновлением приложений из магазина и некорректным воспроизведением видео в формате MP4.