Vogue опубликовал снимки карельского фотографа

Две фотографии петрозаводчанина Виктора Давидюка попали в итальянский Vogue. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал сам мастер.

«Воу-воу! Ребята! Сразу две мои новые работы в VOGUE Italia!»,

- написал фотограф.

Первый снимок с музыкантом и актером Национального театра Никитой Анисимовым был сделан в Приладожье.

На втором в «Долине зайцев» запечатлен хореограф Александр Козин.

Ранее две фотографии Давидюка уже попадали в подборку журнала.