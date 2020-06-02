02 июня 2020, 18:50
Vogue опубликовал снимки карельского фотографа
Это не первая публикация фтографий Виктора Давидюка в модном журнале
Две фотографии петрозаводчанина Виктора Давидюка попали в итальянский Vogue. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» рассказал сам мастер.
«Воу-воу! Ребята! Сразу две мои новые работы в VOGUE Italia!»,
- написал фотограф.
Первый снимок с музыкантом и актером Национального театра Никитой Анисимовым был сделан в Приладожье.
На втором в «Долине зайцев» запечатлен хореограф Александр Козин.
Ранее две фотографии Давидюка уже попадали в подборку журнала.