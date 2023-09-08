Новая ж/д остановка с двумя платформами появилась рядом с горой Паасо

Гора Паасо стала более доступна для туристов. На железнодорожном участке Сортавала – Хелюля открыли новый остановочный пункт Морозная, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

На станции две платформы, первая длиной 210 метров, на ней останавливаются «Ласточка» и «Рускеальский экспресс». С этой платформы есть переход на вторую платформу длиной 350 метров.

Там после зимнего турне будет стоять поезд «Деда Мороза». Платформа оборудована точками беспроводной зарядки мобильных телефонов.

Обе платформы оснащены ограждениями, малыми архитектурными формами освещением. Настил выполнен из лиственницы.

Железнодорожники также способствовали строительству и обустройству экологической тропы до горы Паасо. Ее протяженность - 1,8 километра, есть сходы с платформы, большая площадка с очагом, декоративные мостики, лестницы и дорожки, веревочные и деревянные ограждения, декоративные элементы. // фото: NoName_13/ pixabay.com