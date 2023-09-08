Карельская рысь Наталья Дьячкова одержала третью победу в Бангкоке

Наталья Дьячкова победила в бое с британкой Ханной Брейди на соревнованиях ONE Friday FIghts 32. Они проходили 8 сентября в Бангкоке, сообщили в минобразования и спорта Карелии.

Это ужен третья победа бойца муай-тай в крупнейшей азиатской лиге. В предыдущие бои соперницами Натальи были Лена Нокер из Италии и Докмайпа Фаиртекс из Таиланда. Она мгновенно отправила обеих в нокаут.

На этот раз карельская рысь провела три раунда с соперницей. решение судей о ее победе было единогласным.

Напомним, Наталья Дьячкова считается одной из сильнейших россиянок в лиге ONE и тайском боксе в целом. Она провела уже 32-й бой в карьере победив 27 раз. // фото: xusenru/pixabay.com