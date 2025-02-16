Новая функция добавлена в WhatsApp

В приложении WhatsApp* появились пользовательские темы для персонализации чатов. Беседы и каналы можно будет полностью настроить под себя, создавая персональную комбинацию цветов и значков. А можно и просто установить один из предложенных вариантов.

Появилась возможность изменить фон в чате на один из 30 готовых вариантов либо поставить свое изображение из галереи. При этом функция доступна не только в личных сообщениях, но и в каналах. А для каждого диалога можно выбрать уникальные обои.

Разработчики сообщили, что на данный момент все новые функции уже добавлены в приложение и веб-версию WhatsApp*, но они будут доступны всем пользователям в течение нескольких недель.

* Мессенджер принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в РФ экстремистской и запрещена. // Фото: pikisuperstar / Freepik