Норвежцы попросили огромную скидку у России за прожорливых оленей

Российская сторона потребовала у норвежцев компенсацию в 47 миллионов норвежских крон (около 420 млн рублей) за то, что олени-перебежчики паслись и питались в заповеднике «Пасвик» в Мурманской области в 2019 и 2023 годах. Напомним, в этом году олени питались ценным лишайников на российской стороне больше двух месяцев. Из 42 вернувшихся с российских пастбищ в Норвегию оленей там забили 40 животных.

Норвежцы предложили снизить сумму ущерба от несанкционированного выпаса животных с 47 миллионов до 50 тысяч крон. Причем Норвегия готова возместить эту сумму в пятикратном размере, сообщает РИА Новости.

Для разрешения спора о сумме компенсации запланировано провести еще несколько встреч. // фото freepik.com/ Vladimircech