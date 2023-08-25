Оленей, устроивших пир в России на сотни миллионов, убили в Норвегии

Из 42 оленей, которые вернулись в Норвегию с заповедных российских пастбищ, забили 40 животных. Об этом сообщает издание Apnews.com.

На такой шаг норвежская сторона решилась из-за опасений, что животные могут вновь перейти границу и оказаться на территории России. Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов может потребовать уничтожить туши оленей в целях безопасности.

Со своей стороны Россия потребовала от Норвегии выплатить компенсацию за каждого оленя (почти по 50 тысяч крон или 4700 долларов за каждого), который перебрался в заповедник «Пасвик» в Мурманскую область. В другом заявлении российская сторона требует выплатить 47 миллионов норвежских крон (4,4 миллиона долларов или около 417 млн рублей), за то время, что олени паслись в заповеднике.

Чтобы в дальнейшем не допустить перехода диких животных на территорию России, норвежцы восстанавливают многокилометровый забор. Работы должны завершить к 1 октября. // фото unsplash.com/ Diana Parkhouse