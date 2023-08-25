Пользователи WhatsApp получат доступ к новой функции

Пользователи WhatsApp смогут отправлять видео в высоком качестве. Об этом сообщает портал 9To5Mac.

Ранее качество видеороликов снижалось, поскольку видео сжималось автоматически до 480р. Теперь же перед отправкой пользователи смогут выбрать между стандартным и высоким качеством.

«Если использовать функцию "HD-качество" (HD Quality), видео отправится в разрешении 720р. Это все еще намного ниже, чем 1080p или 4K, но качество изображения станет более приемлемым», - говорится в сообщении. // Фото: unsplash.com / Dimitri Karastelev