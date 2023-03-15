Никого из местных застройщиков не заинтересовала вторая очередь «Луми»

Министр образования и спорта Карелии Роман Голубев во время правительственного совещания по социальным проблемам карельской столицы отметил, что в Петрозаводске не хватает спортивных объектов.

По его словам, до 1 апреля планируется заключить договор с питерской компанией на строительство конькобежной дорожки в районе спортивного комплекса «Луми». На эти цели из федерального бюджета выделено 500 миллионов рублей.

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский сказал, что никто из карельских строительных организаций не изъявил желание взяться за строительство данного объекта.

«Ни один из застройщиков заниматься этим объектов не готов. Те, которые дистанцированы на территории республики», - сказал Любарский.

В правительстве выразили недоумение, почему местные компании отказываются от возведения спортивных объектов. Было высказано предложение, что в таком случае питерским компаниям, взявшимся за возведение социальных и спортивных объектов, нужно предлагать возведение в Петрозаводске коммерческого жилья. Причем отдать им самые «лакомые куски». // фото unsplash.com