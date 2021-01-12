Невеста умерла от COVID-19 за несколько дней до свадьбы

В ЮАР за несколько дней до свадьбы скончалась девушка и ее родители. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на The Sun.

В конце декабря 26-летняя девушка должна была выйти замуж за молодого человека, с которым была вместе с 11 лет. Девушка заболела коронавирусом. Симптомы заболевания она изначально приняла за переутомление и стресс, связанный с подготовкой к торжеству.

Невеста скончалась 25 декабря. Также с разницей в несколько дней от коронавируса умерли ее родители. 63-летний отец девушки умер 23 декабря, через сутки скончалась ее 52-летняя мать. (фото wday.ru)