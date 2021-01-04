В работе Telegram произошел крупный сбой

Днем 4 января в работе мессенджера Telegram произошел крупный сбой. Об этом сообщил сайт DownDetector, который отслеживает проблемы в Интернет-сервисах.

Массовый поток жалоб на работу Telegram начал поступать в 14:45-15:00 по московскому времени. Судя по карте сбоев, на проблемы больше всего жалуются пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Киева, Харькова.

Предыдущий крупный сбой в работе Telegram произошел в середине декабря. Тогда мессенджер был недоступен большинству пользователей в Европе, России и странах СНГ.