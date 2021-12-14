Неудобная одежда для врачей уходит в прошлое

В наше время стиль, индивидуальный имидж и мода имеет значение и для профессиональной одежды. Для врача тоже важно выглядеть красиво и презентабельно на своём рабочем месте. Но, к сожалению, то, что выдают врачам в государственных медицинских учреждениях, часто не подходит по размеру работнику и имеет безликий фасон.

Именно эти мысли и привели к открытию магазина под названием "Бутик модной медицинской одежды" в декабре 2012 года. Спустя некоторое время магазин сменил название и стал бутиком профессиональной одежды "Forma", и вот уже 9 лет делает работу врачей и медицинского персонала более комфортной и яркой.

Врач – одна из самых серьезных и ответственных профессий в мире. Но многие привыкли считать, что медицинская одежда бывает лишь строгой, скучной и однообразной. Бутик "Forma" решил разрушить этот устоявшийся стереотип и начал изучать потребности медработников, чтобы предложить им красивые, качественные и удобные вещи, которые придутся им по вкусу.

Многое изменилось за годы с момента открытия магазина, и теперь понятие "медицинская одежда" - это нечто иное, не совсем то, к чему все привыкли. Конечно, понятие "люди в белых халатах" по-прежнему остается как ассоциация медицинских работников. Но и в сфере медицинской одежды появилось такое понятие как "мода". И это радует, потому что на работе люди проводят более половины жизни и всем, особенно представителям прекрасного пола, хочется выглядеть аккуратно, красиво и, желательно, модно. Для медиков особенно важно, чтобы одежда была удобной и имела натуральный состав.

Благодаря появлению бутика профессиональной одежды "Forma", врачи могут отслеживать сезонность коллекций, находить для себя определенные модели и становиться поклонниками определенных брендов.

9 лет бутик привозит в Петрозаводск самые модные бренды медицинской одежды со всего мира: из России, США, Франции, Сербии и Молдовы. Ассортимент и модели тщательно отбираются. Сотрудники магазина работают только с лучшими поставщиками, выбирают самые красивые и современные модели одежды и обуви. Обувь для врачей выбирается только из натуральной кожи и с анатомической стелькой. Руководству магазина очень важно мнение покупателей, и если модель получает отрицательные отзывы - она тут же исключается из ассортимента магазина.

Пациенты во все времена любили благодарить своих докторов. Пожалуй, лучшей благодарностью для любого врача станет подарочный сертификат магазина бутика профессиональной одежды "Forma". В преддверии новогодних праздников в магазине Вам предложат подарочные сертификаты и различные сувениры с новогодней тематикой.

Но предложения магазина не ограничиваются только одеждой для медицинских работников. Бутик профессиональной одежды "Forma" постепенно расширяет свой ассортимент, и теперь в нем представлена специализированная одежда для поваров: кители, брюки головные уборы и обувь.

В честь своего дня рождения бутик профессиональной одежды "Forma" дарит всем покупателям скидку на медицинскую одежду на весь декабрь!

Магазин работает ежедневно по адресу: ул. Максима Горького, д. 24.

А на любые возникшие вопросы ответят по телефону +7 (8142) 28-25-02, а также в социальных сетях ВКонтакте и Instagram.

Сотрудники магазина поздравляют всех с наступающими праздниками и приглашают за покупками!

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