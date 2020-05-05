Нетрезвый водитель попал под уголовную ответственность

Вчера в Медвежьегорском районе на трассе «Кола» автоинспекторы отстранили от управления автомобилем Nissan Juke 47-летнего водителя в состоянии опьянения. Нарушитель ожидает судебного решения по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ.

А в Беломорском районе отстранен от управления автомобилем 37-летний водитель автомобиля Volkswagen. В отношении водителя составлены административные материалы по Статье 264.1 УК РФ. Статья устанавливает уголовную ответственность за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

ГИБДД Карелии напоминает, что рейдовые мероприятия продлятся до 12 мая.

Фото ГИБДД Карелии