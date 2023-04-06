Нетрезвых водителей будут ловить в пятницу в Петрозаводске

В пятницу, 7 апреля, в Петрозаводске пройдет рейд «Контроль трезвости». Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД карельской столицы.

Инспекторы проведут массовые проверки автомобилистов на дорогах города. Сотрудники Госавтоинспекции будут искать пьяных водителей.

По вине нетрезвых водителей в этом году в Петрозаводске случилось шесть аварий. В них девять человек пострадали и двое погибли.

Стражи порядка просят горожан не оставаться в стороне и сообщать о пьяных людях, садящихся за руль. Звонить можно по телефонам 715-900, 78-44-44. // Фото ГИБДД Петрозаводска