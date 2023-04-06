Новый мост через Неглинку в Петрозаводске готов на треть

В Петрозаводске продолжается ремонт моста через Неглинку на улице Антикайнена. Техническая готовность объекта на данный момент составляет 32,4%, рассказали в пресс-службе Минтранса РК.

Сейчас на объекте трудятся около 30 специалистов. В эти дни строители занимаются бетонированием опор моста.

Отмечается, что работы идут в соответствии с графиком. Подрядчик должен завершить возведение новой переправы в ноябре этого года.

Напомним, работы стартовали в январе. На реконструкцию моста выделено 399 миллионов рублей. // Фото Минтранса РК