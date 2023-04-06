Георгиевские ленточки в конце апреля начнут раздавать в Петрозаводске

Традиционная акция, в ходе которой всем желающим раздают георгиевские ленточки, начнется в Петрозаводске с конца апреля.



Волонтерам в преддверие 9 мая предлагают собрать команды и организовать собственные пункты раздачи символов Победы. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте георгиевскаяленточка.рф и согласовать пункт раздачи с региональным куратором.



Георгиевская лента ведет историю от солдатского ордена Святого Георгия Победоносца, учрежденного 26 ноября 1769 года императрицей Екатериной II. Ее цвета (черный и оранжевый (желтый) означают «дым и пламень», символизируют военную доблесть и славу. В 1806 году в армии были введены наградные Георгиевские знамена. // фото unsplash.com