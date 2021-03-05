Нетрезвого водителя поймали сегодня утром в Олонецком районе

Нетрезвого водителя за рулем автомобиля «Нисан Ноут» остановили сегодня, 5 марта, в Олонецком районе в деревне Верховье.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что водитель уже был лишен прав за аналогичное нарушение. Автомобилиста направили на медицинское освидетельствование. В отношении водителя составили материалы в рамках уголовной статьи за повторное управление транспортом в состоянии опьянения. Решение о наказании примет суд.

В ГИБДД напомнили, что в Карелии с 6 по 9 марта проходит рейд «Нетрезвый водитель». С начала года в шести авариях по вине нетрезвых водителей травмы получили восемь человек. С начала года от руля были отстранены около трехсот нетрезвых водителей, в том числе 32 водителя сели за руль в состоянии опьянения повторно. (фото Госавтоинспекция РК)