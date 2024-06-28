Несколько поездов отменят в Карелии, маршруты других сократят

Несколько поездов отменят в Карелии, а маршруты других сократят. Об изменениях в июле предупредили в карельском Минтрансе. Изменения коснутся поездов в Сортавальском и Питкярантском районах и связаны с ремонтом на перегоне Ляскеля – Леппясилта.

16 июля отменят пригородные поезда № 6022/6024 Питкяранта – Сортавала и № 6023/6021 Сортавала – Питкяранта.

15 и 17 июля пригородные поезда будут следовать по укороченному маршруту с изменением расписания.

В частности, поезд № 6023 Сортавала – Горный парк «Рускеала», отправление в 12:15, прибытие в 13:16; № 6024 Горный парк «Рускеала» – Сортавала, отправление в 14:10, прибытие по действующему расписанию. // фото «Петрозаводск говорит»