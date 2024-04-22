Несколько многоэтажек Петрозаводска останутся без воды во вторник

Утром во вторник, 23 апреля, несколько многоэтажных домов в Петрозаводске останутся без воды. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, в 9 часов утра водоснабжение отключат в домах №47а и 49 по улице Анохина, а также в домах №10 и 12 по улице Шотмана.

Причиной отключения ресурса станут плановые работы на сетях. Во сколько они завершатся - не уточняется. // Фото: unsplash.com / Leif Christoph Gottwald