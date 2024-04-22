Женщины карельского поселка вяжут и отправляют бойцам специальные сети

Текст: Алина Гапеева

Несколько добровольцев поселка Эссойла своими силами и средствами помогают участникам специальной военной операции.

В небольшом помещении эссойльского Дома культуры каждый день кипит работа. Волонтеры готовят очередную партию гуманитарной помощи для воинов, которые сейчас находятся в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. В углу небольшого помещения стоят мешки с готовыми маскировочными сетями, сшитыми дождевиками и флисовыми костюмами. В посылках на фронт сложены шапки, снуды, нашлемники… А рядом армированная сеть обрастает тряпичными лоскутками.

Нескольких эссойльских пенсионерок объединила совместная работа, направленная на поддержку мобилизованных земляков. Их проворные руки ловко декорируют кусочками ткани будущую маскировочную сеть. Работа несложная, но она требует терпения.

«Мы сюда приходим каждый день, как на работу. Втянулись уже»,

— говорят женщины.

Многие жители поселка Эссойла проявляют желание помочь мобилизованным землякам словом, делом или финансами. Волонтеры придают огромное значение и моральной поддержке защитников.

«Больше всего на фронте ребята ценят простое доброе слово. Они ждут весточки из родного поселка. Им придают силы наши внимание и забота»,

— утверждают волонтеры.

С гуманитарными грузами уже отправлены пачки детских писем. Свою лепту в поддержку бойцов внесли ученики Эссойльской школы.

Всегда найдется человек, который сплотит и воодушевит волонтеров. В Эссойле таким лидером, человеком с большим сердцем оказалась Людмила Козлова.

Она уже неоднократно побывала на Донбассе в составе фронтовой агитбригады «За мирное небо». Почти в самые первые дни спецоперации первая в Карелии агитбригада приезжала в расположение наших войск, где встречалась с воинами, давала концерты. У Людмилы всегда в репертуаре есть запас песен о Родине, доме, любви и преданности.

«Я буквально «заболела» желанием помогать. После очередной поездки хотелось поскорее, выполнив просьбы ребят, вернуться обратно. Мы расспрашивали бойцов, чем можем помочь, в чем они нуждаются. Желания их просты: теплые слова поддержки, весточки с родины, какие-то бытовые вещи»,

— рассказала Людмила.

Она смогла организовать работу эссойльчан. За несколько месяцев у нее в селе появились единомышленники — знакомые, родственники, предприниматели, люди неравнодушные, отзывчивые. Они вязали носки, делали окопные свечи, собирали посылки…

«А сейчас нашим парням необходимы маскировочные сети. Это самое малое, что мы можем сделать для наших бойцов, поэтому вкладываем частицу души в каждое изделие. Пусть ангел-хранитель оберегает их. Мы ждем возвращения домой наших парней. А здесь, в тылу, нужны руки и чуточку свободного времени», — говорят активистки.

Они тратят свои силы, время на эту работу, потому что уверены, что их энергия и готовность помочь обязательно спасут чьи-то жизни.

В ближайшее время гуманитарный груз отправится на Донбасс. В посылках будут также медикаменты и предметы личной гигиены. Люди разных возрастов приносят для отправки в зону СВО мед, сушеные яблоки, выпечку, варенье, домашние заготовки из погребов — обычная еда, но такая вкусная вдалеке от дома. Там пригодится все. Собирается в опасную командировку и Людмила Козлова с агитбригадой: хорошие песни нужны всем, всегда, особенно там, где люди рискуют жизнью. // Фото: сообщества «Помогаем СВО им. Эссойла», Людмилы Козловой