22 апреля 2024, 20:15
Путин наградил орденом Дружбы форелевода Николая Федоренко
Президент России отметил заслуги карельского форелевода
Владимир Путин наградил форелевода из Карелии Николая Федоренко орденом Дружбы. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно тексту президентского указа, Федоренко удостоен высокой награды за заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу.
Николай Федоренко в настоящее время выращивает форель на нескольких рыбоводных участках в Онежском озере на территории Кондопожского района. Продукция, выпускаемая на его рыбоперерабатывающем производстве, неоднократно участвовала в международных выставках-ярмарках и удостаивалась самых высоких наград. // Фото: kremlin.ru