Неприятные ощущения в горле названы признаком опасных болезней

Ощущение кома в горле может говорить о развитии различных заболеваний. Об этом рассказала эндокринолог Анна Куликова, слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

Ощущением кома в горле, как отметила врач, сопровождаются йододефицитный (эндемический) зоб, аутоиммунный тиреоидит, узловой зоб и другие проблемы эндокринологического характера. «Чтобы исключить заболевания щитовидной железы, требуется проведение УЗИ щитовидной железы и анализов крови на гормоны щитовидной железы», - порекомендовала врач.

Помимо прочего, ком в горле может указывать на наличие сахарного диабета и проблем с ЖКТ.

«Ощущение кома в горле может быть при увеличении лимфатических узлов шеи при патологии ЛОР-органов. Также может возникать при неврологических болях. Например, при остеохондрозе шейного отдела позвоночника», - добавила эндокринолог.

Куликова посоветовала обратиться к врачу, если неприятные ощущения долго не уходят. Фото: unsplash.com