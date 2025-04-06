Некоторым студентам в России с сентября повысят стипендию

С 1 сентября президентская стипендия для студентов, курсантов и слушателей, обучающихся по программам высшего образования, вырастет до 30 тысяч рублей. Сейчас она составляет семь тысяч рублей.

Такую стипендию будут выплачивать каждый месяц в течение года не более 3,4 тыс. человек. Постановление о выплатах подписали в правительстве России.

Претендовать на выплату смогут студенты 3-го и последующих курсов, без троек в зачетках и академической задолженности. Также кандидаты на стипендию президента должны побеждать на олимпиадах и конкурсах, участвовать в научных исследованиях и конструкторских разработках или разработках инновационных технологий, публиковаться в авторитетных научных изданиях.

Стипендию будут назначать по результатам конкурса, который должны проводить по девяти направлениям: математические и естественные науки, инженерное дело, технологии и технические науки, здравоохранение и медицинские науки, сельское хозяйство и сельскохозяйственные науки, науки об обществе, образование и педагогические науки, гуманитарные науки, искусство и культура, оборона и безопасность государства. Военные науки.