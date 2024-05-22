Некоторые жители Петрозаводска остались без электроэнергии

Сегодня в 9 утра в Петрозаводске произошло отключение электричества в ряде домов. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации службы, без света остались здания на улицах Бесовецкой, Мурманской, а также на Октябрьском проспекте. Причиной отключения стало проведение плановых работ на сетях.

Во сколько вернут электроэнергию в дома горожан, в ЕДДС не уточнили. // Фото: unsplash.com / Rodion Kutsaiev