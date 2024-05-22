Кондопога вновь демонстрирует чудеса оптимизации

Жители Кондопоги пытаются не допустить закрытия городской библиотеки. Недавно состоялась встреча горожан с депутатом Законодательного собрания РК Эмилией Слабуновой.

Небольшой библиотечный зал был переполнен гражданами, возмущенными планами районной администрации уничтожить библиотеку, которая в шестом микрорайоне осталась чуть ли не единственным местом, где проводят досуг взрослые и дети. В апреле все три сотрудника библиотеки получили уведомления о сокращении.

Уже появилось объявление с просьбой сдать книги до 15 июня, так как библиотека прекращает работу. Граждане, пришедшие на встречу с депутатом, рассказали, почему им так важно сохранить городскую библиотеку. Подробности читайте здесь.