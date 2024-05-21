Семья карельского писателя спасла детеныша норки

Семья известного карельского писателя Дмитрия Новикова на дачном участке в Крошнозере обнаружила слепого детеныша дикой норки.

«Вчера девушки мои нашли на хуторе брошенного матерью щенка норки. Два часа пищал, лежа на бетонном фундаменте. Вокруг уже кружили хищные чайки. Решили спасать. Отогрели, накормили грудным молоком. Дочка еще кормящая мать, и Вере Павловне (внучке писателя. — Прим. ред) пришлось немного поделиться,— рассказывает историю спасения Дмитрий Геннадьевич.

Зверька назвали Алешенькой.За судьбой детеныша следят друзья и подписчики Дмитрия Новикова.

«Он ел, пил, спал, писал и какал. Надеемся на лучшее, будем передавать в Центр защиты диких животных в Санкт – Петербург. орки вообще очень прикольные, умные, красивые создания. Будем рады, если у ребенка все сложится хорошо!», — пояснил писатель.

Дмитрий Новиков, автор известных произведений «Муха в янтаре», «В сетях твоих», «Голомяное пламя» пообещал чрез личную страничку «ВКонтакте» рассказать, как сложились дела у маленького найденыша. //Фото: Дмитрий Новиков